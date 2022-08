Lecce-Cittadella: duelo da Coppa Italia

CÓD 123 Lecce 1.58 Empate 3.7 Cittadella 4.85

Ainda antes de se lançarem nos respetivos campeonatos, Lecce e Cittadella dão o pontapé de saída das respetivas temporadas na Coppa Italia, com um embate na 1.ª ronda que pode definir muito do que sucederá em termos de moral na época de ambas as formações.Os da casa, que conseguiram a promoção à Serie A, procuram ter um bom início para aquecer os motores tendo em vista o convívio com os grandes, ao passo que os visitantes, depois de terem sido 11.ºs na época passada, tentam melhorar este ano e nada melhor do que começar bem a temporada oficial. Olhando aos jogos de preparação conhecidos, o Lecce venceu dois e perdeu dois, ao passo que o Cittadella triunfou nos dois encontros que disputou.Em termos de confronto direto, a estatística em destaque passa pelos golos, já que os últimos cinco duelos contaram com 3 ou mais golos e nos últimos sete ambas as equipas marcaram. O 'score' de ambos os duelos da época passada foi o mesmo (2-1), com uma vitória para cada lado... sempre da equipa visitante.