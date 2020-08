Lecce-Parma: último fôlego pela manutenção

Lecce e Parma defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a última jornada da Liga italiana de futebol, num duelo que ditará o futuro de uma das equipas quanto à sua presença (ou não) no principal escalão de futebol de Itália.

À entrada para esta ronda, o Lecce posiciona-se no 18.º lugar - zona de despromoção -, com 35 pontos, fruto de nove vitórias, oito empates e 20 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Parma, de Bruno Alves, encontra-se num tranquilo 11.º posto, com 46 pontos, após somar 13 triunfos, sete empates e 17 derrotas na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Lecce registou duas vitórias (Nápoles e Brescia) e três derrotas (AC Milan, Sampdoria e Atalanta), sendo que o Parma somou o mesmo registo, perdendo com Fiorentina, Génova e Bolonha e vencendo o Brescia e Udinese.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação onde atua o experiente defesa-central português, que somou três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.