Lecce-Udinese: fugir à zona inferior

Separados por duas posições e 3 pontos, Lecce (16.º, com 15 pontos) e Udinese (14.º, com 18) encontram-se esta segunda-feira pelas 17 horas no Stadio Comunale Via del Mare, numa partida da 18.ª jornada na qual os da casa tentarão uma vitória que trave uma sequência de quatro partidas seguidas sem vencer, ao passo que os visitantes tentam um segundo triunfo consecutivo, algo que não conseguiram esta época.



Privado de Biagio Meccariello e Marco Calderoni, o Lecce tentará tamb+em neste encontro algo bem mais importante, já que ainda não venceu em casa esta temporada, num registo no qual conta com quatro empates e quatro derrotas.



Quanto aos de Udine, com Samir ausente, têm a chance de conseguirem a segunda vitória forasteira na presente temporada.

CÓD 128 Lecce 2.63 Empate 3.35 Udinese 2.45