Lech Poznan-Benfica: arranca a campanha das águias

Relegado da Liga dos Campeões com surpresa, o Benfica inicia esta quinta-feira a sua campanha na Liga Europa, com uma visita ao reduto dos polacos do Lech Poznan, num embate do Grupo D da segunda prova de clubes da UEFA no qual Jorge Jesus e companhia quererão certamente alcançar os 3 pontos.



Vinda de quatro vitórias consecutivas no campeonato, que serviram para esquecer o tal adeus precoce na Champions, a formação encarnada chega a este jogo em bom momento, já que nessa sequência conseguiu um incrível registo de 13 golos e apenas 3 sofridos. Por outro lado, os da Luz têm outras estatísticas interessantes do seu lado, como por exemplo o facto de terem sido a primeira equipa a marcar e a que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos seis jogos.



Do lado oposto, o Lech Poznan entra em campo com um registo relativamente positivo em 2020/21, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Um desses desaires deu-se curiosamente no fim de semana, diante do Jagiellonia Bialystok, um resultado que ditaria a queda na tabela ao nono posto. Por outro lado, apontar que o Lech Poznan sofreu golos nos últimos três jogos, sendo que nos seus últimos sete duelos foi a primeira equipa a marcar em seis.



Quanto ao registo global de golos, note-se que houve pelo menos 3 em oito dos últimos nove duelos do Lech, ao passo que no caso do Benfica o registo é de oito em dez.

CÓD 101 Lech Poznan 6.82 Empate 4.58 SL Benfica 1.45