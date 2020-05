Lech Poznan-Legia Varsóvia: campeonato polaco está de regresso

Eis o regresso do futebol na Polónia! Lech Poznan e Legia Varsóvia defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato polaco de futebol, num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido ao surto do novo coronavírus.

À entrada para esta ronda, o Lech Poznan posiciona-se no 5.º lugar, com 42 pontos, fruto de onze vitórias, nove empates e seis derrotas, enquanto que o Legia Varsóvia é líder isolado da prova, com 51 pontos, após somar 16 triunfos, três empates e sete derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para a prova, o Lech Poznan registou duas vitórias, dois empates e uma derrota, ao passo que o Legia Varsóvia somou três triunfos, um empate e uma derrota - no último encontro jogado.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado nos encontros entre as duas equipas, com ambas a conquistarem dois triunfos nos últimos cinco duelos. Nota: apenas no mais recente desses cinco duelos registaram-se golos de ambas as equipas.