Lech Poznan-Legia Varsóvia: encontro a contar para 27.ª jornada da Liga polaca

Lech Poznan e Legia Varsóvia defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato polaca, num encontro que irá ser realizado à porta fechada devido ao surto de coronavírus.



À entrada para esta jornada, o Lech Poznan posiciona-se na 5.ª posição, com 42 pontos, fruto de onze vitórias, nove empates e seis derrotas, enquanto que o Legia Varsóvia lidera o campeonato, com 51, tendo somado 16 triunfos, três empates e sete derrotas até ao momento na prova.





Nos últimos cinco jogos disputados, o Lech Poznan registou duas vitórias (Lechia Gdansk e Gomik), dois empates (Jagiellonia e Wisla) e uma derrota (Cracóvia), ao passo que o Legia Varsóvia três triunfos (Jagiellonia, Cracóvia e Lechia Gdansk), um empate (Skra) e uma derrota (Piast Gliwice).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Legia Varsóvia que venceu três dos últimos cinco duelos, contra dois do Lech Poznan.