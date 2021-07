Leeds Rhinos-Catalans Dragons: séries de vitórias em disputa

Duelo da Superleague, com os líderes Catalans Dragons a visitarem o reduto do sétimos Leeds Rhinos, numa partida da 12.ª jornada na qual o conjunto visitante procura ampliar o registo de vitórias seguidas para sete, contra os Leeds Rhinos que têm quatro triunfos consecutivos e procuram o quinto.



Olhando ao registo recente, nos últimos sete duelos há um balanço de cinco triunfos dos Dragons contra apenas dois dos Leeds Rhinos. Nos dois mais recentes, ambos jogados no ano passado, houve triunfos dos Dragons por 26-14 e 34-6. Como será desta vez?