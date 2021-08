Leeds United-Everton: Bielsa quer esquecer goleada em Old Trafford

Leeds United e Everton defrontam-se, este sábado, pelas 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram o campeonato de forma bem diferente.

Na primeira ronda da prova, o Leeds United de Marcelo Bielsa foi goleado, por 1-5, pelo Manchester United de Bruno Fernandes, enquanto que o Everton de André Gomes (que não estará disponível para este encontro por estar lesionado) bateu o Southampton, por 3-1.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Leeds United registou um empate (Villarreal) e quatro derrotas (Betis, Ajax - em duas ocasiões - e Manchester United), ao passo que o Everton somou dois triunfos (U.N.A.M. Pumas e Southampton), um empate (Millonarios) e dois desaires (Manchester City e Manchester United).

Relativamente ao confronto direto, destaque para a superioridade do Leeds United, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Everton a levar a melhor em apenas uma ocasião. Por sinal, na última vez em que as duas equipas se defrontaram para a Premier League, no dia 3 de fevereiro deste ano.