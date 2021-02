Leeds United-Everton: separados por apenas 4 pontos

Separados por 4 pontos na tabela, Leeds United e Everton encontram-se esta quarta-feira em Elland Road, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 8.º colocados, respetivamente.



Vindo de duas vitórias seguidas, o Leeds (neste jogo sem Robin Koch, Gaetano Berardi, Diego Llorente e Adam Forshaw) chega a este jogo numa sequência de cinco encontros seguidos a sofrer golos, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a enciaxar. Por outro lado, em cinco dos últimos seis registaram-se pelo menos 3 no marcador.



Quanto ao Everton - que não conta com Allan, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin e Niels Nkounkou -, vem de duas partidas sem vencer (um empate e uma derrota), sendo que curiosamente foi a primeira equipa a marcar em quatro dos mais recentes cinco duelos - na única em que não o fez... perder.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que esta época o Leeds venceu em casa do Everton por 1-0, ampliando para quatro o número de jogos sem perder diante dos toffees e para três as vitórias seguidas. Nesses quatro encontros, refira-se, o Leeds marcou sempre.

CÓD 150 Leeds United 2.44 Empate 3.54 Everton 2.7