Leeds United-Leicester City: seguir no rumo ganhador

No fecho da jornada 7 da Premier League, Leeds United e Leicester City encontram-se esta segunda-feira em Elland Road, num embate que colocará frente a frente duas equipas que estão a realizar arranques de temporada relativamente positivos.



Os da casa, recentemente promovidos, entraram na jornada em 9.º, com 10 pontos e vindos de uma moralizadora vitória diante do Aston Villa (a equipa que há poucos dias goleou o Liverpool), ao passo que o Leicester chega a este jogo em 6.º, com mais 2 pontos.



Privado de Kalvin Phillips, Gaetano Berardi, Diego Llorente e Adam Forshaw, Marcelo Bielsa não deve operar grandes alterações em relação ao jogo da semana passada, ao passo que os foxes, que a meio da semana venceram na Liga Europa diante do AEK Atenas, têm uma lista de ausentes bem mais longa, com os nomes de Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira, Daniel Amartey e Çaglar Söyüncü, algo que poderá obrigar o técnico Brendan Rodgers a algumas mudanças.



Note-se que Leeds e Leicester não se encontram desde 2017, ano no qual os foxes venceram por 3-1 num jogo da Taça da Liga.

CÓD 169 Leeds United 2.53 Empate 3.52 Leicester City 2.68