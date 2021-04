Leeds United-Liverpool: deslocação perigosa para os reds

Duelo com grau de perigosidade elevado para o campeão Liverpool, com uma visita ao reduto do Leeds, numa partida da 32.ª jornada da Premier League na qual os reds, sextos colocados à entrada da ronda, terão pela frente os décimos.



Separados por quatro posições, Leeds e Liverpool têm entre si 7 pontos, sendo que olhando para os jogos recentes a diferença nem é assim tanta. Veja-se os últimos sete encontros de ambas as equipas: o Leeds ganhou quatro, perdeu dois e empatou um, ao passo que o Liverpool venceu quatro e perdeu três.



Por outro lado, o Liverpool leva três jogos seguidos fora de casa sem sofrer, sendo que como visitante venceu cinco dos últimos seis jogos que disputou.



No que a jogadores diz respeito, o Liverpool continua sem contar com Joel Matip, Virgil van Dijk, Joe Gomez e Jordan Henderson, ao passo que do lado dos da casa as baixas são as de Rodrigo e Adam Forshaw.



Olhando ao confronto direto, o Liverpool venceu sete dos últimos oito jogos diante do Leeds, sendo que leva já 13 jogos consecutivos a marcar diante deste oponente. Na primeira volta, num jogo autenticamente louco, os reds venceram por 4-3.

CÓD 131 Leeds United 4.41 Empate 4.11 Liverpool 1.62