Leeds United-Wolverhampton: jogo de fecho de jornada na Premier League

Encontro de fecho da jornada 5 da Premier League, com o Leeds de Marcelo Bielsa a receber a visita do 'português' Wolverhampton, numa partida que colocará frente a frente duas equipas separadas por 1 ponto na tabela classificativa. Sem jogarem há duas semanas, devido à paragem para seleções, estas duas equipas tiveram arranques de temporada distintos, mas ainda assim relativamente positivos.



O Leeds, de regresso à elite, vem de três jogos seguidos sem perder, incluindo um surpreendente empate diante do Manchester City, ao passo que o Wolves vem de um triunfo nos últimos três duelos, onde entra uma derrota também surpreendente ante o West Ham, por 4-0.



No que a jogadores diz respeito, o Leeds terá de encontrar soluções para as várias ausências que tem no seu plantel, desde os lesionados Gaetano Berardi, Kiko Casilla e Adam Forshaw, até às dúvidas em torno de

Liam Cooper, Pablo Hernández e Diego Llorente. Uma situação bem distinta do Wolves, que tem somente uma baixa certa - a de Jonny - e dúvidas em torno de Marçal.



Olhando a estatísticas, de notar que estas duas equipas têm dados 'contrários' nos jogos recentes. Se o Leeds teve mais do que três golos em cinco dos seus últimos sete encontros, o Wolves tem o registo inverso em oito dos últimos dez. Por outro lado, registe-se que estas duas equipas partilham o registo de cartões (inferior a quatro) nos últimos jogos.



Por fim, no confronto direto, sem jogarem entre si desde 2017/18, note-se que os três jogos mais recentes foram ganhos pelo Wolves, sendo que em sete dos últimos nove duelos entre estes conjuntos tiveram pelo menos três golos. Como será desta vez?

CÓD 183 Leeds United 2.52 Empate 3.24 Wolverhampton 2.87