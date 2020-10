Leganés-Girona: forasteiros melhores nesta fase

Leganés e Girona defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 5.ª jornada do segundo escalão espanhol de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações em fase menos positiva em termos de resultados desportivos.

À entrada para esta ronda, o Leganés posiciona-se no 9.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e duas derrotas, enquanto que o Girona encontra-se no 21.º posto (penúltimo), sem qualquer ponto somado nos dois jogos até ao momento disputados.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre competições oficiais e não oficiais, o Leganés registou duas vitórias (Las Palmas e Cartagena), um empate (Albacete) e duas derrotas (Lugo e Castellón), ao passo que o Girona somou apenas derrotas (Elche, Barcelona, Saragoça, Sporting de Gijón e Fuenlabrada).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para duas vitórias do Girona nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Leganés a não levar o triunfo em nenhuma das restantes três partidas.