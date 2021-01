Leganés-Lugo: poucos golos à vista

No fecho da jornada 22 da Segunda Divisão espanhola, Leganés e Lugo encontram-se Estadio Municipal de Butarque, num embate que colocará frente a frente o sexto e o décimo colocados, respetivamente.



Com 34 pontos, o Leganés é a equipa mais bem colocada, ainda que chegue a este jogo sem qualquer vitória nos últimos cinco encontros de campeonato. Quanto ao Lugo, tem menos 3 pontos e nos mesmos últimos cinco duelos ganhou por duas vezes, empatou duas e perdeu por uma ocasião.



Quanto ao confronto direto, a promessa é de poucos golos, já que apenas dois dos últimos nove duelos tiveram pelo menos três tentos. Curiosamente foram os mais recentes, um deles já nesta época, com vitória caseira do Lugo por 2-1. Como será desta vez?

CÓD 180 Leganés 1.72 Empate 3.14 Lugo 4.75