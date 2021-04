Leganés-Ponferradina: na luta pelo playoff

Duelo de equipas com o objetivo de chegar ao playoff de subida à liga espanhola, com o Leganés a receber esta segunda-feira, pelas 18 horas, a visita do Ponferradina, numa partida da 35.ª jornada que colocará frente a frente o 4.º e o 8.º.



Com 57 pontos, o Leganés tem um pé no playoff de subida, ao passo que o Ponferradina, com 49 pontos, a 6 pontos do Rayo, o sexto, pelo que vencer é praticamente obrigatório para manter esse sonho bem vivo.



Mais bem colocado, o Leganés vem numa fase de altos e baixos, com apenas quatro vitórias nos últimos dez jogos, sendo que nos últimos oito venceu somente dois, perdeu quatro e empatou dois. O Leganés leva já seis jogos seguidos a sofrer, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Ponferradina, leva quatro encontros seguidos a sofrer golos, sendo que nos últimos dez apenas ganhou dois. A diferença passa essencialmente pelas derrotas, já que apenas perdeu dois encontros, tendo empatado os restantes seis. Na prática, na última dezena de pontos os visitantes conquistaram 12 pontos, contra os 14 conseguidos pelo Leganés.



Por outro lado, note-se que sete dos últimos oito encontros do Ponferradina tiveram golos de ambas as equipas, sendo que em cinco dos últimos sete o Ponfe foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso a perder.

CÓD 182 Leganés 1.63 Empate 3.14 Ponferradina 5.61