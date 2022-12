Leganés-Saragoça: separados por 2 pontos na tabela

CÓD 128 Leganés 2,2 Empate 2,65 Saragoça 2,95

Em jogo da 21.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, Leganés e Saragoça encontram-se esta segunda-feira, num duelo entre duas equipas que estão separadas por duas posições e 2 pontos.Em melhor posição estão os da casa, com 27 pontos na 12.ª posição, mercê das 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas que têm até ao momento. Já o Saragoça, com 25, está na 14.ª posição, tendo vencido 6 jogos, empatado 7 e perdido outros 7. Falando ainda em golos, o Leganés tem 20 marcados e 19 sofridos; o Saragoça apresenta registo equilibrado: 17 marcados e 17 sofridos.Olhando a registos recentes, ambas as equipas têm cinco jogos sem perder, período no qual o Leganés venceu um jogo e empatou quatro, ao passo que o Saragoça triunfou em dois e empatou em três.Em termos de confronto direto, o Leganés leva cinco jogos a ganhar ao Saragoça, tendo sido sempre a primeira equipa a marcar. Na época passada houve dois triunfos por 2-0 e 2-1, respetivamente.