Leganés-Sevilha: Lopetegui procura voltar aos triunfos

O Leganés recebe, esta terça-feira, o Sevilha em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações que se encontram numa fase menos positiva da temporada.



À entrada para esta ronda, o Leganés, clube onde joga o português Kevin Rodrigues, posiciona-se no penúltimo lugar da tabela classificativa, com 25 pontos, fruto de cinco vitórias, dez empates e 17 derrotas, enquanto que o Sevilha é 4.º classificado, com 54 pontos, após somar 14 triunfos, 12 empates e seis derrotas até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Leganés registou dois empates (Maiorca e Granada) e três derrotas (Valladolid, Barcelona e Osasuna), ao passo que o Sevilha, equipa orientada por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, somou um triunfos (Betis) e quatro empates (Levante, Barcelona, Villarreal e Valladolid).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado nos últimos cinco duelos entre as duas formações, com ambas a registarem dois triunfos e um empate.

CÓD 120 Leganés 4.13 Empate 3.1 Sevilha 1.92