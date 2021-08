Legia Varsóvia-Slavia Praga: tudo empatado à entrada da 2.ª mão

Depois do empate a dois na primeira mão, Legia Varsóvia e Slavia Praga discutem esta quinta-feira o acesso à fase de grupos da Liga Europa, num encontro que basicamente começa como se fosse se fosse uma verdadeira final, já que os golos marcados fora de casa na semana passada de nada servem para o desempate.



Ambas as equipas chegam a este playoff depois de terem caído na 3.ª pré-eliminatória da Champions, pelo que este trata-se mesmo de um confronto de equipas com ambições. Os checos, com sete duelos esta época, têm cinco vitórias, um empate e uma derrota. Note-se que o Slavia leva quatro encontros seguidos sem perder, sendo que em seis dos últimos oito foi a primeira formação a marcar.



Quanto aos polacos, levam já onze encontros disputados, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. No que a estatísticas diz respeito, nota para o registo de apenas dois dos últimos sete jogos terem tido mais do que 3 golos.

CÓD 173 Legia Varsóvia 2.95 Empate 3.45 Slavia Praga 1.95