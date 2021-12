Legia Varsóvia-Spartak Moscovo: pressão para Rui Vitória

CÓD 121 Legia Varsóvia 2.8 Empate 3.25 Spartak Moscovo 2.25

Num Grupo C que está inesperadamente com tudo em aberto à entrada desta sexta jornada, Legia Varsóvia e Spartak Moscovo encontram-se esta quinta-feira em solo polaco, numa partida na qual a equipa da casa tem de vencer para conseguir o apuramento, ao passo que os russos podem empatar - sempre que o Nápoles não vença diante do Leicester. Na prática, para evitar problemas, vencer deve ser o objetivo de ambos os conjuntos...Com 7 pontos, o Spartak Moscovo tem duas vitórias, ambas diante do Nápoles, um empate e duas derrotas. A equipa de Rui Vitória tem 9 golos marcados e 9 sofridos e entra nesta partida numa sequência de três jogos seguidos sem perder, que começou precisamente num triunfo diante dos napolitanos. Contando também todas as provas, o Spartak leva dez jogos seguidos a sofrer... mas também a marcar.Quanto ao Legia Varsóvia, tem 6 pontos e apenas se apurará se vencer. Conta com duas vitórias, conseguidas logo nas duas primeiras jornadas, antes de um 'apagar' completo, com três derrotas seguidas. Vem de um desaire no fim de semana diante do KS Cracóvia, num resultado totalmente inesperado que poderá ter abalado a confiança coletiva. Nessa partida, refira-se, o Légia ampliou alguns registos defensivos negativos, como o facto de ter sido a primeira equipa a sofrer (em quatro dos últimos cinco jogos) e chegar ao descanso a perder (em cinco dos últimos seis). Ainda no campo dos golos, note-se que em cinco dos últimos sete houve golos de ambas as equipas e um total de 3 ou mais.No plano individual, Joel Abu Hanna, Bartosz Kapustka e Artur Jedrzejczyk são baixas nos polacos, ao passo que do lado oposto a lista é longa e inclui Maximiliano Caufriez, Ezequiel Ponce, George Melkadze, Roman Zobnin, Pavel Maslov, Jordan Larsson, Ruslan Litvinov e Aleksandr Sobolev.Na primeira volta, em Moscovo, o Légia venceu por 1-0, num resultado totalmente inesperado que manteve o registo sem derrotas dos polacos diante dos russos - são já duas vitórias e um empate. A série irá terminar?