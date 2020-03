Leicester-Aston Villa: equipa de Ricardo Pereira atravessa mau momento

O Leicester de Ricardo Pereira recebe, esta segunda-feira, o Aston Villa em jogo a contar para a 29.ª jornada da Premier League, num encontro com baixas de parte a parte.



Para este encontro, os foxes não poderão contar com Nampalys Mendy e Daniel Amartey, ambos lesionados, enquanto que Wesley, Jed Steer e Tom Heaton são baixas para os villans, também por lesão.



À entrada para esta jornada, o Leicester posiciona-se no 3.º lugar da Premier League, com 50 pontos, fruto de 15 vitórias, cinco empates e oito derrotas, enquanto que o Aston Villa encontra-se na penúltima posição, com 25, tendo registado até ao momento sete vitórias, quatro empates e 16 derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, a formação orientada por Brendan Rodgers registou uma vitória (West Ham), dois empates (Chelsea e Wolverhampton) e duas derrotas (Manchester City e Norwich), ao passo que a equipa dirigida pelo inglês Dean Smith somou um triunfo (Watford), um empate (Brighton) e três derrotas (Bournemouth, Tottenham e Southampton).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para dois triunfos dos foxes contra um dos villans, tendo-se registado ainda dois empates nos últimos cinco duelos disputados.

CÓD 143 Leicester City 1.38 Empate 4.73 Aston Villa 6.71