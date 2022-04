Leicester City-AS Roma: Mourinho regressa a Inglaterra

CÓD 106 Leicester City 2.1 Empate 3.05 AS Roma 2.95

Por um lugar na final da Conference League, Leicester City e AS Roma encontram-se esta quinta-feira em solo inglês, numa partida da 1.ª mão das meias-finais da mais recente prova de clubes da UEFA.Será um encontro entre duas equipas que não vivem os melhores momentos no plano interno, já que o Leicester não venceu nenhum dos últimos três jogos que disputou - dois empates e uma derrota -, ao passo que a Roma perdeu o mais recente e empatou o anterior.Olhando a estatísticas contando todas as provas, quatro dos últimos cinco jogos de ambas as equipas tiveram golos de ambas as equipas, sendo que em quatro dos cinco mais recentes da Roma se viram igualmente pelo menos 3 golos no total.