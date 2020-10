Leicester City-Aston Villa: foxes com visita perigosa

Encontro entre duas das equipas que melhor começaram a temporada na Premier League, com o segundo colocado Aston Villa a visitar o reduto do terceiro Leicester, num duelo da 5.ª jornada entre duas formações que na época transata viveram situações bem distintas.



Os foxes, atuais terceiros com 9 pontos em quatro jogos (três vitórias e uma derrota), estiveram na luta dos lugares cimeiros durante muito tempo e neste encontro tentarão continuar essa caminhada, ainda que tenham várias dores de cabeça para resolver, nomeadamente pelas ausências certas de Onyinye Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira e Filip Benkovic. Isto para lá das baixas prováveis também de Demarai Gray, James Maddison, Jonny Evans, Dennis Praet, Daniel Amartey e Çaglar Söyüncü. Por outro lado, o Leicester terá como missão travar uma sequência menos boa do ponto de vista defensivo, já que sofre golos há quatro jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos foi mesmo a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao Aston Villa, em sentido inverso, foi a primeira formação a marcar em quatrod os últimos cinco encontros, chegando a este jogo vindo de uma bastante moralizadora vitória sobre o campeão Liverpool por impressionantes 7-2. Nesse encontro, para lá de ter sido destaque a nível global, a formação de Birmingham confirmou a sua boa forma neste arranque de temporada, no qual já marcaram 17 golos num total de seis encontros disputados - três para a Premier League e três para a Taça da Liga.



Por outro lado, falar do confronto direto, que mostra uma ligeira vantagem do Leicester, com três vitórias nos últimos seis encontros - houve dois empates e apenas uma vitória do Aston Villa. Do ponto de vista estatístico, de apontar que o Leicester marcou sempre ao Villa nos último nove duelos, sendo que dos últimos sete encontros em seis houve golos de ambas as equipas e em cinco registaram-se mais do que 3 golos . Por fim, notar ainda que em cinco dos últimos sete jogos registaram-se menos do que 5 cartões.

CÓD 181 Leicester City 1.89 Empate 3.82 Aston Villa 3.82