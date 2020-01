Leicester City-Aston Villa: Ricardo Pereira de olho na final da Taça da Liga

Equipa sensação da Premier League, o Leicester City procura esta quarta-feira dar um passo de gigante rumo à final da Taça da Liga inglesa, quando pelas 20 horas receber a visita do Aston Villa, o 17.º colocado na tabela do campeonato.



Segundo na Premier League, e vindo de três vitórias seguidas, o Leicester chega a este duelo em boa fase, ainda que as possíveis rotações de Brendan Rodgers coloquem em dúvida a 'facilidade' do apuramento. Neste sentido, rotações à prte, Filip Benkovic, Wes Morgan e Matty James são baixas certas nos da casa, ao passo que do lado oposto o cenário é francamente bem mais negativo, com as ausências por lesão de Jed Steer, Tom Heaton,

Wesley, John McGinn, Matt Targett e Keinan Davis.



De notar que o Leicester defende nesta partida um registo extremamente positivo em casa, com oito vitórias, dois empates e uma derrota, ao passo que o Aston Villatentará aquilo que somente conseguiu em quatro das 14 partidas disputadas fora de portas: um triunfo.



De notar, por fim, que este será o segundo encontro entre estas duas equipas na presente época, tendo o Leicester vencido o primeiro por 4-1. Como será desta vez?

CÓD 152 Leicester City 1.32 Empate 4.43 Aston Villa 6.6