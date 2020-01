Leicester City-Liverpool: foxes procuram travar campeões do Mundo

Vindo de uma visita a Doha de onde saiu com o novo estatuto de campeão do Mundo, o Liverpool visita esta quarta-feira o reduto do Leicester City, num duelo que colocará frente a frente as duas primeiras equipas da tabela da Premier League.



Com 49 pontos, uma partida em atraso e ainda sem derrotas, o Liverpool defende nesta complicada deslocação a boa campanha que tem feito, tendo pela frente uns foxes que também têm conseguido uma época de bom nível, ainda que curiosamente entrem em campo vindos de um desaire - o primeiro desde outubro -, ao perderem com o Manchester City.



Na verdade, o Leicester esta temporada tem apenas três derrotas, um deles diante deste mesmo Liverpool, quando a 5 de outubro caiu em Anfield por 2-1.



Quanto aos reds, este ano têm também somente três desaires, diante do Manchester City, Nápoles e Aston Villa.



No que a jogadores diz respeito, de notar que o Leicester apenas não poderá contar com Matty James, ao passo que o Liverpool terá como baixas Alex Oxlade Chamberlain (lesionado no Mundial de Clubes), Nathaniel Clyne, Joel Matip, Fabinho e Dejan Lovren. Já Georginio Wijnaldum é dúvida até à hora do jogo.