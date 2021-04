Leicester City-Manchester City: com sabor a vingança

Dia de jogo grande no King Power Stadium com um pouco de sabor a vingança, com o Leicester a receber a visita do Manchester City, numa partida da 30.ª jornada na qual os líderes da Premier League enfrentarão uma das três equipas com a qual perdeu na presente temporada. Uma derrota que não foi por um resultado muito normal, já que os citizens foram batidos por claros 5-2, num jogo de sonho para Jamie Vardy, com três golos.



Líder com 71 pontos, o City chega a este jogo vindo de quatro vitórias seguidas e três encontros consecutivos sem sofrer golos, sendo que em nove dos últimos dez jogos foi sempre a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Leicester, que ao contrário do City tem várias baixas - James Justin, Harvey Barnes, Wes Morgan e Cengiz Ünder - chega também a esta partida vindo de quatro encontros seguidos sem perder, sendo que em quatro dos últimos cinco conseguiu sempre marcar, sendo que nesses quatro em cinco viram-se pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o registo vai essencialmente para os golos, já que o Leicester leva doze encontros seguidos a sofrer perante o City. Em nove dos últimos dez os citizens foram a primeira equipa, sendo que em seis dos últimos oito viram-se pelo menos 3 golos no total e tentos de ambas as equipas.

CÓD 162 Leicester City 5.57 Empate 3.97 Manchester City 1.53