Leicester City-Manchester United: jogo grande na Premier League

Leicester City e Manchester United defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com várias baixas para este encontro.

Para este encontro, o Leicester City não poderá contar com Harvey Barnes, James Justin, James Maddison, Wes Morgan e Cengiz Under, todos ausentes por lesão. Já no lado dos red devils, Eric Bailly, Edinson Cavani, Phil Jones, Anthony Martial, Juan Manuel Mata e Marcus Rashford também estão entregues ao boletim clínico.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Leicester City registou duas vitórias (Brighton e Sheffield United), um empate (Burnley) e duas derrotas (Arsenal e Slavia Praga), ao passo que o Manchester United somou três triunfos (Milan, West Ham e Manchester City) e dois empates (Milan e Crystal Palace).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Manchester United, equipa que somou quatro vitórias nos últimos cinco duelos disputados até ao momento, com o Leicester a não conseguir melhor do que um empate durante este período.