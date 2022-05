Leicester City-Norwich: duelo em atraso da 21.ª jornada da Premier League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 176 Leicester City 1.41 Empate 4.65 Norwich 6.4

Numa partida em atraso da 21.ª jornada da Premier League, Leicester City e Norwich encontram-se esta quarta-feira, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 20.º, respetivamente.Com 42 pontos, a equipa da casa tem a permanência praticamente garantida, mas ainda pode almejar a acabar na metade superior da tabela. Ainda assim, os foxes estão numa péssima fase, com sete jogos seguidos sem ganhar e três consecutivos a sofrer. Nos últimos nove jogos houve golos de ambas as equipas em sete, sendo que em quatro dos últimos cinco foi o Leicester a primeira equipa a sofrer e aquela que ao intervalo estava em desvantagem.Quanto ao Norwich, perdeu os mais recentes quatro jogos e nos últimos três nem marcou. Foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez jogos, sendo que nesse período também chegou sempre ao intervalo a perder. Note-se, por outro lado, que os canários são uma das duas equipas já despromovidas.Em termos de confronto direto, em seis dos últimos oito houve golos de ambas as equipas. Na primeira volta, em agosto, o Leicester venceu por 2-1.