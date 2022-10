Leicester City-Nottingham Forest: duelo de últimos na Premier League

CÓD 177 Leicester City 1,72 Empate 3,9 Nott. Forest 4,2

No fecho da jornada 8 da Premier League, Leicester City e Nottingham Forest encontram-se num duelo de fundo da tabela que colocará frente a frente os dois últimos colocados.Em último, o Leicester City tem apenas um ponto conquistado e é amplamente a pior defesa, com 22 golos sofridos em sete jogos (uma média superior a 3 por jogo). Já o Nottingham Forest conta com uma vitória, sendo igualmente uma das piores defesas, no caso com 17 golos sofridos.Em termos individuais, o Leicester nota para as ausências de Ricardo Pereira, Ryan Bertrand e Patson Daka - para lá das dúvidas em relação a Wilfred Ndidi e Dennis Praet. Já no lado oposto, são três os ausentes na certa (Moussa Niakhaté, Morgan Gibbs-White e Scott McKenna) e há ainda dúvidas com Emmanuel Dennis.Em termos estatísticos, note-se que a tendência é para muitos golos, já que apenas dois dos últimos oito jogos do Leicester não tiveram 3 ou mais, ao passo que no caso do Nottingham a estatística é de um nos últimos 5.Em termos de confronto direto, estas equipas defrontaram-se pela última vez na época, numa eliminatória da Taça que terminou numa goleada do Forest por 4-1.