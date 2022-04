Leicester City-PSV Eindhoven: holandeses não perdem há 13 jogos

CÓD 111 Leicester City 2.05 Empate 3.2 PSV Eindhoven 2.95

Encontro da 1.ª mão dos quartos-de-final da Conference League, com um embate entre Leicester City e PSV Eindhoven, num duelo que promete futebol positivo e até alguns golos.Vindo de um empate diante do Man. City, o Leicester entra em campo relativamente moralizado, ainda que venha denotando alguma debilidade defensiva, com quatro partidas seguidas a sofrer golo. Ainda assim, note-se que em seis dos últimos jogos tenham sido os primeiros a marcar. Ainda no capítulo dos golos, apenas dois dos últimos sete jogos dos foxes tiveram pelo menos 3 no final.Quanto ao PSV, leva 13 partidas seguidas sem perder, ainda que tenha tropeçado no final de semana, ao empatar a três com o Twente, o que fez perder o comboio do primeiro lugar na Eredivisie. Em termos de golos, apenas um dos últimos oito jogos do PSV não teve pelo menos 3 no total.