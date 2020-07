Leicester City-Sheffield United: duelo de equipas 'europeias'

Jogo de zona europeia com muito em disputada na Premier League, num embate da 36.ª ronda no qual estarão frente a frente o quarto Leicester e o sétimo Sheffield United. Separados por 5 pontos, estes dois conjuntos não lutam diretamente entre si, mas um mau resultado aqui pode dar uma volta enorme nas respetivas situações.



Em melhor posição, os foxes estão em posição de Liga dos Campeões e têm o Manchester United a morder os calcanhares, pelo que poderá ser essencial vencer neste encontro no qual enfrentarão a equipa sensação da temporada. Um Sheffield que vem de quatro jogos sem perder e que nesse percurso surpreendeu Tottenham, Wolverhampton e Chelsea - e pelo meio foi travado pelo inesperado Burnley.



Quanto ao Leicester, vem num momento menos bom, com apenas um vitória nos últimos quatro duelos, sendo que no jogo mais recente foi autenticamente humilhado em casa do aflito Bournemouth por 4-1.



Por fim, olhando às estatísticas do confront direto, de notar que em cinco dos últimos sete jogos houve golos de ambas as equipas, sendo que nos quatro mais recentes o Leicester venceu. Nos últimos sete os foxes marcaram sempre e não perderam. Como será desta vez?

CÓD 134 Leicester City 1.97 Empate 3.2 Sheffield Utd. 3.75