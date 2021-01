Leicester City-Southampton: duelo com ambição europeia

Aí está mais um jogo da Premier League, com o Leicester City a receber a visita do Southampton, num embate da 18.ª jornada que colocará frente a frente o quarto e o sétimo colocados, respetivamente.



Com 32 pontos, os foxes estão na linha da frente para o ataque ao pódio - chegam a este jogo vindos de uma sequência de cinco partidas seguidas sem perder -, tendo pela frente uns Saints que, por seu turno, estão apenas 3 pontos abaixo e que estão verdadeiramente na corrida a uma posição europeia e que, por outro lado, levam três jogos sem perder e sem sofrer.



Privados de Dennis Praet, os foxes entrarão em campo praticamente na máxima força, ao passo que o Southampton tem quatro baixas a resolver (Jannik Vestergaard, Nathan Redmond, Moussa Djenepo e Michael Obafemi), isto num jogo no qual tentarão inverter uma tendência de cinco jogos seguidos a sofrer golos diante do Leicester. Refira-se que nesses cinco duelos se viram sempre pelo menos 3 golos no marcador final. Aliás, na memória de todos ainda está o resultado de há um ano e meio, quando o Leicester foi a Southampton vencer uns 'pornográficos' 9-0. Irá voltar a haver vingança, como se viu há um ano?

CÓD 123 Leicester City 1.75 Empate 3.71 Southampton 4.52