Leicester City-Tottenham: jogo em atraso da jornada 17 da Premier League

• Foto: REUTERS

Encontro em atraso da jornada 17 da Premier League, com um embate entre Leicester City e Tottenham, num duelo a disputar no King Power Stadium que colocará frente a frente o décimo e o sexto colocados, duas equipas que estão separadas por 8 pontos.



Com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, os spurs estão em melhor posição na tabela, mas a verdade é que chegam a este jogo depois de terem dito adeus à Taça da Liga, com duas derrotas diante do Chelsea. A turma londrina, refira-se, viu o seu encontro do fim de semana ser adiado, depois de um pedido do Arsenal que foi aceite. Em termos estatísticos, o spurs levam três jogos seguidos a sofrer, sendo que em quatro dos últimos foram mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Leicester, com 25 pontos fruto de 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, vem de duas vitórias seguidas - uma delas diante do Liverpool -, mas entra neste jogo com uma extensa lista de baixas, com nomes como Wesley Fofana, Ricardo Pereira, Ryan Bertrand, Jamie Vardy, Jonny Evans, Daniel Amartey, Wilfred Ndidi, Kelechi Iheanacho e Nampalys Mendy como ausências certas.





Em termos de confronto direto, nota inicial para os golos, com apenas um dos últimos cinco encontros a terem menos do que 3 no total. Curiosamente a exceção foi na época passada, com o triunfo do Leicester em Londres por 2-0. Depois, na segunda volta, os spurs devolveram a gracinha, ganhando por 4-2 fora.

Por Record