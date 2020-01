Leicester City-West Ham: equipa de Ricardo Pereira em mau momento

O Leicester City, do lateral português Ricardo Pereira, recebe, esta quarta-feira, o West Ham, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Premier League, num encontro entre duas equipas em posições muito distintas na tabela classificativa.



À entrada desta jornada, o Leicester posiciona-se na 3.ª posição, com 45 pontos, fruto de 14 triunfos, três empates e seis derrotas, ao passo que o West Ham é 16.º colocado, com 23 pontos, fruto de seis vitórias, cinco empates e onze derrotas até ao momento.



Nos últimos cinco jogos realizados, os foxes somaram três derrotas (Liverpool, Southampton e Burnley) e duas vitórias (West Ham e Newcastle), enquanto que o West Ham registou um triunfo (Bournemouth), um empate (Everton) e três derrotas (Crystal Palace, West Ham e Sheffield United).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para apenas um triunfo para cada uma das equipas, com três empates entre ambos, todos com golos.

CÓD 161 Leicester City 1.5 Empate 4.21 West Ham 5.46