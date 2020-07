Leicester-Manchester United: Bruno Fernandes e Dalot jogam o tudo por tudo pela Champions

Eis a última jornada da Liga inglesa de futebol e nada melhor do que um Leicester-Manchester United para encerrar uma temporada que teve alguns precalços, sobretudo provocados pela pandemia de Covid-19.

À entrada para esta ronda, o Leicester encontra-se no 5.º lugar, com 62 pontos, fruto de 18 vitórias, oito empates e onze derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Manchester United encontra-se no 3.º posto, com 63 pontos, após somar 17 triunfos, 12 empates e oito derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, os foxes registaram duas vitórias (Crystal Palace e Sheffield United), um empate (Arsenal) e duas derrotas (Bournemouth e Tottenham), ao passo que os red devils somaram dois triunfos (Aston Villa e Crystal Palace), dois empates (Southampton e West Ham) e uma derrota (Chelsea, a contar para a Taça de Inglaterra).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que soma quatro vitórias nos últimos cinco duelos diante da formação onde joga o lateral-direito português Ricardo Pereira.