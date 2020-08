Leicester Tigers-Bath Rugby: segue a disputa da Premiership

Aí está mais um jogo da Premiership inglesa, com os Leicester Tigers a receberem este sábado a visita dos Bath Rugby, numa partida da 15.ª ronda na qual se enfrentarão o 11.º e o 5.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, os forasteiros entram campo com 35 pontos e vindos de um triunfo na partida de retoma (34-17 diante dos London Irish), ao passo que os Tigers, com 20 pontos, perderam na partida mais recente (26-13 ante os Exeter Chiefs).



No que a confronto direto diz respeito, há a apontar já uma partida nesta época, com a vitória do Bath por 13-10 em janeiro. Irá haver uma resposta neste duelo?

CÓD 368 Leicest. Tigers 1.87 Empate 17.17 Bath Rugby 1.72