Leinster-La Rochelle FC: dia de decisões na European Rugby Champions Cup

• Foto: Reuters

Um ano depois de se terem encontrado nas meias-finais, Leinster e La Rochelle FC voltam a defrontar-se nas fases decisivas da European Rugby Champions Cup, desta feita para a final, a disputar este sábado no Stade Vélodrome, em Marselha.



Finalistas no ano passado, o La Rochelle FC procura conquistar um título que ainda não tem no seu currículo, ao passo que para o Leinster esta será uma chance para tentar a quinta conquista, depois das vitórias de 2009, 2011, 2012 e 2018.



Olhando ao registo recente, ambas as equipas entram em campo vindas de três vitórias seguidas, duas para esta mesma prova europeia e a mais recente para o campeonato local. Em relação ao confronto direto, o Rochelais venceu o único duelo até ao momento, nas tais 'meias' do ano passado, por 32-23.

Por Record