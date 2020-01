Leixões-Académica: regresso às vitórias na mira

Empatados em pontos na tabela classificativa (24), Leixões e Académica encontram-se este domingo pelas 15 horas em Matosinhos, num duelo da 18.ª jornada da Segunda Liga no qual ambas as equipas partem em busca de um regresso aos triunfos depois de desaires na ronda anterior.



Os de Matosinhos, décimos na classificação, já vão em oito encontros sem conseguir vencer, numa série na qual o melhor que conseguiram foram quatro empates. Quanto aos de Coimbra, em sentido inverso, pese embora a tal derrota no jogo mais recente, até têm um histórico recente positivo, com cinco vitórias consecutivas prévias a esse desaire com o Estoril.



De resto, há a realçar o inesperado mau registo recente dos matosinhenses em casa, com cinco partidas seguidas sem conseguir vencer, isto depois de terem começado a temporada com seis jogos consecutivos sem ser batidos em casa. Já a Académica enquanto visitante tem até ao momento nesta temporada apenas duas vitórias e dois empates em oito jogos.

CÓD 156 Leixões 2.02 Empate 3.04 Académica 3.48