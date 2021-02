Leixões-Arouca: homens da casa não perdem há sete jogos

Equipas com ambições de promoção, Leixões e Arouca encontram-se este sábado no Estádio do Mar, numa partida da 19.ª jornada da Liga SABSEG na qual estarão frente a frente o décimo e o sexto colocados, respetivamente.



Com 22 pontos, os de Matosinhos entram em campo em pior posição na tabela, mas a verdade é que são das equipas em melhor momento, já que levam sete jogos seguidos sem perder, num total de três vitórias e quatro empates - 13 dos seus 22 pontos foram conseguidos nestas últimas sete rondas. Uma boa fase que conseguiram essencialmente pelas boas entradas em campo - foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos.



Quanto ao Arouca, tem 27 pontos, mas em sentido inverso aos leixonenses ganhou apenas dois dos últimos sete jogos que disputou, tendo empatado outros dois e perdido três.



Relativamente ao confronto direto, já com um encontro esta época (empate a zeros), registaram-se todos os resultados possíveis nos últimos três duelos. Como será desta vez?

CÓD 167 Leixões 2.7 Empate 2.64 Arouca 2.76