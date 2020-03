Leixões-Farense: algarvios procuram alcançar a liderança provisória da LigaPro

O Leixões recebe, esta segunda-feira, o Farense em jogo a contar para a 24.ª jornada da LigaPro, num encontro em que os algarvios vão tentar alcançar, provisoriamente, a liderança da prova.



À entrada para esta jornada, o Leixões posiciona-se no 10.º lugar, com 32 pontos, fruto de oito vitórias, oito empates e sete derrotas, enquanto que o Farense é 2.º classificado, com 47, tendo somado até ao momento 15 vitórias, dois empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Leixões registou duas vitórias (Varzim e Benfica B), um empate (Sp. Covilhã) e duas derrotas (Nacional e Feirense), ao passo que o Farense somou três triunfos (Oliveirense, Vilafranquense e Académico de Viseu), um empate (FC Porto B) e uma derrota (Estoril).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para três vitórias para a formação de Faro contra apenas uma contra o conjunto de Matosinhos, tendo-se registado ainda um empate entre ambos.

CÓD 167 Leixões 2.29 Empate 2.9 Farense 3.03