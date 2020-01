Leixões-Mafra: formação de Matosinhos não vence há sete jogos consecutivos

Leixões e Mafra defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Pro (segundo escalão português de futebol), num encontro que irá colocar frente a frente duas equipas com um percurso bem distinto na prova.



Nos últimos cinco jogos para o campeonato, o Leixões somou três empates (Vilafranquense, Cova da Piedade e Desp. Chaves) e duas derrotas (Académico de Viseu e FC Penafiel), ao passo que o Mafra venceu três (Estoril, Casa Pia e Oliveirense) e empatou dois (Académico de Viseu e Vilafranquense).



Relativamente à classificação das duas formações no campeonato, de notar que o Leixões é 8.º classificado, com 24 pontos, enquanto que o Mafra é 5.º colocado, com 27.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das equipas, tendo-se registado ainda um empate (1-1, a 20 de setembro de 2015).

