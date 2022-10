Leixões-Tondela: beirões entram em campo vindos da primeira derrota

CÓD 211 Leixões 2,3 Empate 3,1 Tondela 2,8

Encontro da 10.ª jornada da Segunda Liga, com o Leixões a receber a visita do Tondela, numa partida que colocará frente a frente o décimo e o quinto colocados, respetivamente.Com 14 pontos, os beirões estão mais bem posicionados, fruto de terem três vitórias, cinco empates e uma derrota. A turma visitante conta com 14 golos marcados e 10 sofridos até ao momento. No duelo mais recente perdeu diante da Oliveirense, naquela que foi mesmo a primeira derrota da temporada, que se seguiu ao triunfo motivador na Taça de Portugal, diante do Santa Clara.Quanto ao Leixões, tem 10 pontos e leva cinco jogos seguidos sem ganhar no campeonato (três empates e duas derrotas), mas a verdade é que nos cinco encontros não perdeu nenhum - dois deles foram da Taça de Portugal. Em quatro desses jogos, refira-se, o marcador final teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, cinco dos últimos seis embates tiveram golos de ambas as equipas e quatro dos mais recentes cinco tiveram 3 ou mais golos. Curiosamente, estas equipas defrontaram-se nas últimas quatro ocasiões sempre na Taça de Portugal, com três vitórias do Leixões e uma do Tondela - na época passada, por 3-1.