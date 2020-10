Leixões-Varzim: vitórias precisam-se

O Leixões recebe, esta sexta-feira, o Varzim em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga Pro, segundo escalão português de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações que anseiam por vitórias na prova.

À entrada para esta ronda, o Leixões posiciona-se no 17.º e penúltimo lugar, com 3 pontos, fruto de três empates e duas derrotas, enquanto que o Varzim encontra-se no 12.º posto, com 5 pontos, após somar um triunfo, dois empates e duas derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Leixões venceu fora de portas o Santa Marta Panaguião, em jogo da Taça de Portugal, empatou diante do Académico de Viseu e do Arouca e perdeu com o Mafra e Estoril. Já o Varzim bateu em casa o FC Porto B, empatou com Chaves e Arouca e perdeu na receção à Académica de Coimbra e na deslocação ao terreno do Sporting de Covilhã.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Varzim, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.