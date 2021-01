Leixões-Vilafranquense: equipa da casa ainda não perdeu em 2021

Num jogo em atraso da jornada 12 da Segunda Liga, Leixões e Vilafranquense encontram-se esta quarta-feira no Estádio do Mar, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 14.º colocados da tabela classificativa, com 17 e 16 pontos, respetivamente.



Vindo de uma das melhores fases da temporada, com quatro partidas seguidas sem perder, incluíndo duas vitórias nos últimos dois jogos, os matosinhenses esperam manter o estado de graça, isto num duelo no qual terão pela frente uma equipa que em 2021 apenas fez duas partidas, tendo empatado em ambas.



Este será o segundo encontro da história entre estas duas equipas, depois do empate a um registado há pouco mais de ano em Vila Franca de Xira. Como será desta vez?

CÓD 173 Leixões 1.97 Empate 2.88 Vilafranquense 3.91