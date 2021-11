Lens-Angers: duas sensações em confronto

CÓD 214 Lens 1.83 Empate 3.54 Angers 3.8

No arranque da jornada 15 da Ligue 1, duelo de equipas da metade superior da tabela, com o quatro colocado RC Lens a receber a visita do sexto Angers, num encontro entre duas equipas com 24 e 21 pontos, respetivamente.Mais bem colocado, o RC Lens tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com 25 golos marcados e 18 sofridos. Apesar da boa campanha, o Lens tem alternado no passado recente vitórias com derrotas, sendo que no mais recente foi goleado pelo Brest. Nos últimos dez, refira-se, venceu seis e perdeu quatro.Quanto ao Angers, tem 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com 20 golos marcados e 16 sofridos. Nos últimos dez, fazendo a comparação direta, venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu três. Em seis dos últimos sete houve golos de ambas as equipas e em quatro dos últimos cinco foi o Angers a primeira equipa a marcar.A fechar, o confronto direto, que nos mostra três jogos seguidos do Angers sem perder diante do RC Lens - dois empates e uma vitória. Em cinco dos últimos sete houve pelo menos 3 golos e em sete dos últimos oito ambas as formações marcaram.