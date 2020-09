Lens-Bordéus: visitantes ainda não perderam

Segue a disputa da quarta jornada da Ligue 1, com o Lens e o Bordéus a enfrentarem-se este sábado no Stade Bollaert-Delelis, num duelo no qual se enfrentarão duas formações separadas por 1 pontos e duas posições na tabela.



Com 6 pontos, o Lens entra nesta partida vindo de duas vitórias consecutivas, uma delas diante do Paris SG, ao passo que o Bordéus ainda não perdeu esta época, ainda que tenha apenas uma vitória para contar.



Olhando a estatísticas, e analisando também jogos da temporada passada, de notar que o Bordéus não perde e não sofre golos há cinco partidas, sendo que em quatro desses cinco duelos se registaram sempre menos do que 3 golos.



Quanto ao Lens, em cinco dos últimos sete encontros viu o marcador ter pelo menos 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, aí a história recente também dá motivos para sorrir ao Bordéus, com três vitórias consecutivas. Ainda assim, já lá vão oito duelos seguidos a sofrer perante este Lens.