Lens-Grenoble Foot: formações com objetivos distintos na Ligue2

Lens e Grenoble Foot defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 24.ª jornada do segundo escalão francês de futebol, numa partida que opõe duas formações com ambições distintas na prova.



À entrada para esta jornada, o Lens posiciona-se na 2.ª posição da tabela classificativa, com 46 pontos, fruto de 13 triunfos, sete empates e três derrotas, enquanto que o Grenoble encontra-se no 11.º lugar da prova, com 31, após seis triunfos, 13 empates e quatro derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Lens registou duas vitórias (Niort e Troyes) e três empates (Guingamp, Clermont e Le Havre), ao passo que o Grenoble somou dois triunfos (Rodez e Troyes), dois empates (Chambly e Le Havre) e uma derrota (AC Ajaccio).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Lens contra nenhum do Grenoble, tendo-se registado ainda três empates entre ambos.

CÓD 234 Lens 1.64 Empate 3.23 Grenoble Foot 4.6