Lens-Lille: campeão à procura de melhores dias

Ainda à procura de encontrar o futebol e os resultados que fizeram dele o campeão da época passada, o Lille visita este sábado a casa do Lens, uma equipa que em sentido inverso está a fazer um arranque de temporada bastante positivo, ainda sem qualquer derrota em cinco partidas disputadas.



Com duas vitórias e três empates (9 pontos), o Lens tem 10 golos marcados e 7 sofridos, sendo que se alargarmos as contas à pré-temporada o registo é de nove duelos seguidos sem perder. Em oito desses duelos, refira-se o Lens marcou e sofreu.



Quanto ao Lille, tem 5 pontos, fruto de uma vitória, dois empates e duas derrotas, e até ao momento marcou 7 golos e sofreu 11. No duelo mais recente, da Liga dos Campeões, até conseguiu um resultado teoricamente positivo, ao empatar com o Wolfsburgo.



No confronto direto, o Lille leva onze encontros seguidos sem perder diante do Lens, sendo que nos últimos três venceu sempre, incluindo dois triunfos na época passada, por 4-0 e 3-0. Como será desta, a tendência irá manter-se?

CÓD 169 Lens 2.49 Empate 3.25 Lille 2.7