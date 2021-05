Lens-Lille: teste de fogo ao líder

Inesperado líder da Ligue 1, com 76 pontos, mais 1 do que o Paris SG, o Lille tem esta sexta-feira um duro teste ao seu estatuto de comandante do campeonato, quando pelas 20 horas receber a visita do quinto colocado Lens, em partida da 36.ª jornada da prova.



Sem perder há cinco jogos, o Lille vem de duas vitórias consecutivas, uma delas diante do Lyon, numa partida titânica na qual se viram cinco golos. Um desfecho que vai em total contraciclo com o registo recente, que mostra menos de 3 golos em quatro dos últimos cinco duelos que o Lille jogou.



Quanto ao Lens, vem de uma derrota com o Paris SG, por 2-1, e numa sequência incrível de 13 jogos seguidos a sofrer golos. Contudo, note-se que o Lens também marcou sempre nos últimos dez, sendo que em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a fazê-lo. Por outro lado, ao contrário do Lille, em oito dos últimos dez duelos do Lens viram-se pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Lille leva doze jogos seguidos a marcar ao Lens e onze sem perder. Na primeira volta, por exemplo, viu-se uma goleada por 4-0. Irá haver vingança?

CÓD 151 Lens 3.8 Empate 3.26 Lille 1.85