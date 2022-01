Lens-Lille: visitantes num grande momento

CÓD 179 Lens 2 Empate 3.25 Lille 3.25

Duelo de equipas da Ligue 1 nos 16-avos-de-final da Taça de França, com o Lens a receber esta terça-feira a visita do Lille, numa partida que colocará frente a frente duas formações que no campeonato estão somente separadas por um posto e 1 ponto. O Lille é 8.º, com 28 pontos, ao passo que o Lens é 9.º, com 27.Em melhor posição na tabela, o Lille é também a equipa em melhor forma, já que leva onze encontros seguidos sem perder - contando todas as provas. Um deles foi para esta mesma Taça, com triunfo por 3-1 sobre o Auxerre. Note-se que em termos estatísticos há a destacar o facto de ter havido golos de ambas as equipas em seis dos últimos sete jogos do Lille e de o total ter sido de 3 ou superior em cinco dos últimos seis.Quanto ao Lens, vem de uma derrota diante do Nice, em mais um resultado negativo num mês de dezembro para esquecer. Ao todo, o Lens venceu apenas um jogo em cinco, precisamente para esta competição - 1-0 diante do Stade Poitevin. Apesar desse registo negativo, note-se que pelo menos houve um golo do Lens nos últimos seis encontros, sendo que nos cinco mais recentes até foi o primeiro conjunto a marcar. Por outro lado, apenas dois dos últimos dez jogos do Lens não tiveram 3 ou mais golos.Em relação ao confronto direto, este será o segundo jogo da temporada, depois do Lens ter ganho por 1-0 em setembro, na 1.ª volta da Ligue 1. Como será desta vez, agora na Taça?