Lens-Marselha: pressão para Villas-Boas

A viver uma má fase, com cinco jogos seguidos sem ganhar - e depois dos incidentes registado no dia do duelo com o Rennes, que acabou adiado -, o Marselha visita esta quarta-feira o reduto do Lens, num embate da jornada 23 da Ligue 1 no qual terá pela frente uma formação que ocupa a sétima posição com 34 pontos, duas acima da que é ocupa pelos comandados de Villas-Boas, que são nonos, com 32.



Vindo das tais cinco partidas seguidas sem ganhar, o Marselha leva igualmente quatro encontros consecutivos a sofrer, sendo que a última vitória é já de 6 de janeiro. Já o último jogo sem sofrer golos - e o único nos seis que disputou este ano - foi há quase um mês.



Quanto ao Lens, apesar de estar à frente na tabela tem uma campanha de altos e baixos, com vitórias alternadas com derrotas. No passado recente, olhando aos últimos dez jogos, o Lens venceu quatro, empatou um e perdeu cinco. Curiosamente uma das vitórias foi precisamente diante deste Marselha, há duas semanas, num triunfo fora de portas por 1-0. Haverá vingança?

CÓD 163 Lens 2.38 Empate 3.08 Marselha 2.94